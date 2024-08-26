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Gece 04.00'te ortaya çıktı! Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

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İstanbul'da Sultanbeyli'de sabaha doğru saat 04.00'te keçileriyle birlikte ortaya çıkan bir vatandaş, sabah namazına uyanmaları için insanlara çağrıda bulundu. Bu davranışından dolayı sosyal medyada bir kesim yaşlı adama teşekkür ederken, bir kesim de "Keçileri kaçırmış" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da Sultanbeyli'de bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Görüntülerde yaşlı bir adamın keçileriyle beraber sokak sokak gezerek vatandaşlara sabah namazına uyanmaları konusunda çağrıda bulundu.

"BİRAZ KORKUNÇ GELDİ BANA"

Kısa sürede büyük ilgi gören videonun altına "Keçileri kaçırmış dayı", "Allah razı olsun dedem", "Yaptığı yanlış uyarılması lazım falan ama niyeyse kızamadım amcaya", "Biraz korkunç geldi bana", "Maşallah dedeme" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Sultanbeyli İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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