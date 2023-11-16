Gaziantep'te minibüs devrildi, 18 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 18 kişi yaralandı. Minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 S 0759 plakalı minibüs, Yavuzeli ilçesi Yarımca Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada araçtaki 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam