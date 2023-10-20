Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Beyaz Saray apartmanı patlamalara rağmen yıkılamadı

Yıkılamayan binanın müteahhidi İHA ya konuştu: "Aldığımız paranın helal olması bizim için çok önemliydi"

- Beyaz Saray 3 patlamada da yıkılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 6 katlı Beyaz Saray apartmanı müteahhidinin röportaj yaptığı esnada 3. Kez patlatıldı ancak bina yine yıkılmadı.

6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan yerlerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkım işlemeleri sürerken, depremlerde ağır hasar alan Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerinde bulunan 36 daireden oluşan 6 katlı Beyaz Saray binası 1 ton patlayıcıyla 3 kez patlatılmasına rağmen yıkılmadı.

3. kez patlatılmasına rağmen yıkılmadı

Beyaz Saray apartmanı dün akşam 650 kilo patlayıcıyla 2 kez patlatılmasına rağmen yıkılmayınca yıkım sabaha ertelendi. Bugün devam edilen yıkım çalışmalarında bina yine yaklaşık 240 kilo patlayıcıyla patlatılmasına rağmen bina yine ayakta kalarak yıkılmadı.

Müteahhidin röportajı sırasında patlatıldı

Beyaz Saray Apartmanının müteahhidi Murat Tekin, İhlas Haber Ajansına röportaj verdiği esnada arkasındaki bina 3. Kez patlatıldı. Ancak bina yine yıkılmadı. Müteahhit Tekin, "Kimseyi suçlamak istemiyorum.38 yıldır inşaat işiyle uğraşıyorum. Aile olarak bu işi yapıyoruz. Bu binada da her santimini kontrol ederek inşa etmiştik. Aldığımız paranın helal olması bizim için çok önemliydi" dedi. "Anneme seni saraylarda yaşatacağım dediğim için bu ismi verdim"

Beyaz Saray Apartmanı'nın müteahhidi Murat Tekin 38 yıldır inşaat işiyle uğraştığını belirterek, binanın isminin neden beyaz saray koyduğunu açıkladı. Tekin, "Bu apartmana Beyaz Saray ismini koymamın nedeni küçükken anneme seni saraylarda yaşatacağım diyordum bunun için bu binayı yaparken ismini Beyaz Saray koydum" diye konuştu.