Gazeteci Kerem Kırçuval'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
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ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilcisi Dürdane Kırçuval'ın annesi ve gazeteci Kerem Kırçuval'ın kayınvalidesi Zeynep Kocaoğlu, Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilcisi, gazeteci Dürdane Kırçuval'ın annesi, gazeteci Kerem Kırçuval'ın kayınvalidesi Zeynep Kocaoğlu bugün Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilcisi Gazeteci Dürdane Kırçuval'ın annesi, gazeteci Kerem Kırçuval'ın kayınvalidesi Zeynep Kocaoğlu (75), 28 Ekim Cumartesi günü Ankara'da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
Zeynep Kocaoğlu için bugün Karşıyaka Camisi'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Kocaoğlu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, siyasiler, Kocaoğlu ailesi, dostları ve Kırçuval ailesinin gazeteci arkadaşları katıldı.