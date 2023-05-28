Gaz kokusunu fark edemedi, faciayı yaşadı: "Ben yandım başkası yanmasın"

ERZURUM - Iğdır'da evin bahçesinde yemek pişirilen alandaki gaz kokusunu fark edemeyen vatandaş faciayı yaşadı. Yaralanan Orhan Deniz bir haftalık yoğun bakım sürecinden sonra normal serviste tedavi altına alındı.

Orhan Deniz, Iğdır'da evinin bahçesinde yemek pişirdikleri müstakil alandaki gaz kokusunu grip olması sebebiyle fark edemedi. Elindeki çakmakla ocağı yakmasıyla birlikte şiddetli bir patlama yaşadı. Faciada 3 çocuk babası Orhan Deniz ağır şekilde yaralandı. Talihsiz adam çağrılan ambulans ile önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Yaklaşık bir hafta yoğun bakım ünitesinde kalan Deniz, yaşadığı kabusu unutamadığını, sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bileklerime kadar ellerim, yüzüm ile baş bölgesinde 3. derece derin yanıklar oluştu. Şükür şimdi iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin. Hem Iğdır'daki ilk müdahale hem de Erzurum'daki tedavi sürecimde bana destek olan başta doktorlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ağrılarım yavaş yavaş geçiyor. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum. İnsanların benim gibi olmaması için daha dikkatli ve özenli davranmasını tavsiye ediyorum. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.