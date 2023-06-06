Flo, Babalar Günü için ayakkabı hediye önerileri sunuyor

Flo'nun geniş ayakkabı koleksiyonu babaların farklı tarzlara uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Klasik ayakkabı modelleri keten pantolon, gömlek, ceket ve farklı kombinlere eşlik ederken, sneaker modelleri hafta sonu yürüyüşleri, doğa sporları ve günlük hayatta kullanılabiliyor. Flo'da ayrıca tekstil koleksiyonunda tişört, yağmurluk, eşofman ve şort alternatifleri de yer alıyor.

Flo ; casual, klasik ve spor gibi farklı tarzlara hitap eden ayakkabılarıyla Babalar Günü için hediye önerileri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Flo'nun geniş ayakkabı koleksiyonu siyah, beyaz ve gri renkleriyle babaların tüm kombinlerine uyum sağlarken, klasik ayakkabı modelleri keten pantolon, gömlek, ceket ve farklı kombinlere eşlik ediyor.

Babaların seveceği sneaker modeller ise hafta sonu yürüyüşleri, doğa sporları, günlük hayat ve birçok alanda görünümlere tarz katıyor.

Flo'da babalara uygun en güzel hediyelerin yer aldığı geniş koleksiyonda şıklığı ve rahatlığıyla öne çıkarken, spor giyimi tercih eden babalar için tekstil koleksiyonunda tişört, yağmurluk, eşofman ve şort alternatifleri yer alıyor. Şirket, kemer ve cüzdan önerileriyle Babalar Günü'nde hediye alternatiflerini genişletiyor.