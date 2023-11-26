Giresun'da etkili olan fırtına nedeniyle anayola devrilen ağaca müdahale eden bir vatandaş, trafiğin aksamamasını sağladı. O anlar ise telefon kamerasıyla kaydedildi.

Fırtınayı sosyal medyada paylaşmak isterken anayola devrilen ağaca müdahale etti

GİRESUN - Giresun'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayı sosyal medyada paylaşmak için çekim yapan bir vatandaş, o sırada anayola devrilen ağaca müdahale ederek trafiğin aksamamasını sağladı.

Giresun'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar Karadeniz Sahil Yolu'na savrulurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Fırtınayı sosyal medyada paylaşmak için sahil yolu kenarında çekim yapan Burak Doğan isimli vatandaş, o esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle anayola devrilen bir ağaca müdahalede bulunarak trafiğin aksamamasını sağladı. Kökünden sökülen ağaç rüzgarın etkisiyle karayoluna sürüklenirken, duyarlı vatandaşın müdahalesi muhtemel bir kazaya da engel oldu. Vatandaşa sürücüler korna çalarak teşekkür ettiler. Doğan'ın müdahale anında kayıtta olan telefonu o anları saniye saniye kaydetti.