Fethiye Belediyesi İnlice Halk Plajı'nı işletmeye talip

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İnlice Halk Plajı'nı yeniden işletmeye talip olduklarını belirterek, geçtiğimiz sezonlarda halka uygun fiyatlarla hizmet verdiklerini ve tekrar aynı şekilde hizmet vermeye devam etmek istediklerini söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İnlice Halk Plajı'nı yeniden işletmeye talip olduklarını belirterek, "Belediye olarak, geçtiğimiz sezonlarda halkımızı nasıl memnun ettiysek; aynı şekilde, tekrar yurttaşlarımıza uygun fiyatlarla hizmet vermeye talibiz" dedi.

Başkan Karaca, İnlice Mahallesi'nde bölge halkıyla bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, Karaca İnlice'nin sorunlarını dinledi.

İnlice Mahallesi'nde bulunan İnlice Plajı'nın işletme hakkı daha önce Fethiye Belediyesi'nden alınarak, İnlice Yardımlaşma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği'ne verilmişti. Haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen plajda hiçbir işletme faaliyeti yapılmaması üzerine Karaca, plajda hizmet vermeye talip olduklarını kaydetti.

Karaca yaptığı değerlendirmede, şunlara yer verdi:

"Bugüne kadar halkımıza uygun fiyatlarla, yurttaşlarımızın refahını gözeterek; layıkıyla işlettiğimiz İnlice Halk Plajı'mızın geleceği için vatandaşlarımızla bir araya geldik. Belediye olarak, geçtiğimiz sezonlarda halkımızı nasıl memnun ettiysek; aynı şekilde, tekrar yurttaşlarımıza uygun fiyatlarla hizmet vermeye talibiz."