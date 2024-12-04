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Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım

Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım
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Fenerbahçe hafta sonu oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesinde İhsan teyze ve Mümtaz amcayı unutmadı.

Sarı-lacivertliler, cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesinde özel ve anlamlı bir harekete imza attı. 2020 yılında vefat eden İhsan teyze ve 2013'te yaşama veda eden Mümtaz amca unutulmadı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan anma paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Çubuklu'ya olan aşklarıyla gönüllerimizde yer edinen İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız; her zaman kalbimizdesiniz. Vefatının 4. yılında İhsan Güngörenler'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Yaşam
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