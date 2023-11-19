Feke'de sağanak nedeniyle mahsur kalan çobanlar ve hayvanlar kurtarıldı

ADANA'nın Feke ilçesindeki sağanak nedeniyle dağ yolunun kapanmasıyla yaylada mahsur kalan 11 çoban ve yüzlerce küçükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Kanoluk yaylasında koyunlarını otlatan 11 çoban, dün aniden bastıran yağmur nedeniyle dağ yolunun kapanmasıyla mahsur kaldı. Çobanlar, durumu Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe'ye bildirip, yardım istedi. Bunun üzerine Feke Belediyesi'nden ekipler iş makineleriyle bölgeye gönderildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından dağ yolu açılıp, 11 çoban ve yüzlerce küçükbaş hayvan kurtarıldı. Çobanlar, Kaymakam Yanıktepe ve belediye ekiplerine teşekkür etti.