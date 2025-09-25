Evsiz Kalma Tehlikesi Geçiren Dudu Zan'a Gönüllüler Yardım Eli Uzattı

ANTALYA'da binaların merdiven temizliklerini yaparak geçimini sağlamaya çalışan, oturduğu apartman kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılınca evsiz kalma tehlikesi yaşayan Dudu Zan'a (65), yardım eli uzatıldı. Gönüllüler tarafından toplanan parayla 6 aylık kirasını ödeyen Zan, taşındığı evde yeni hayatına başladı.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Dudu Zan, eşi ve bakımını üstlendiği hasta oğluyla birlikte 10 sene önce bodrum kattaki bir daireye taşındı. Geçinmekte zorlanan Zan, evlere ve binalara temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalıştı. Ancak bir süre sonra Dudu Zan, önce eşini daha sonra oğlunu kaybetti. Bir yandan da hastalıklarla boğuşan Zan, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. İşe gidemeyince geçinmekte zorlanan Dudu Zan, 8 bin lira olan kirasını hayırseverlerin yardımlarıyla ödeyebildi.

PENCERE VE KAPILAR SÖKÜLDÜ

Ev sahibi, geçen haftalarda Zan'a yaşadığı binanın kentsel dönüşüme gireceğini, bu nedenle oturduğu evi boşaltması gerektiğini söyledi. Ne yapacağını bilemeyen Dudu Zan, bir süre ev aradı ancak bütçesine uygun yer bulamadı. Diğer dairelerde oturanların boşalttığı binadaki pencere ve kapılar da söküldü.

YENİ EVİNE TAŞINDI

Boş binada bir başına kalan Zan'ın sesinin DHA tarafından duyurulmasının ardından yardım eli uzatıldı. Gönüllüler tarafından durumundan haberdar olunan Dudu Zan'ın kısa sürede taşınması ve yeni bir ev tutması için gerekli miktar toplandı. Zan, gönüllüler tarafından temizliği, boyası ve taşınma işlemleri de gerçekleştirilen yeni evine taşındı. 6 aylık kirası peşin ödenen evde yeni hayata başlayan Dudu Zan'ın su ve elektrik faturaları da gönüllüler tarafından ödenecek.

'BURADA DAHA RAHATIM'

Zor günler yaşadığını söyleyen Zan, "Ev bulundu, bu sayede sokakta kalmadım. Allah herkesten razı olsun. Burada daha rahatım. Bir hafta önce taşındım. Burası 1'inci katta, bacaklarımdaki rahatsızlıklardan dolayı yavaş yavaş inip çıkabiliyorum. Daha rahatım en azından. Halimize çok şükür" dedi.

EŞYALARINI DA GÖNÜLLÜLER TAŞIDI

Destek olan herkese teşekkür eden Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Destek veren gönüllüler sayesinde kendisini yeni bir eve yerleştirdik. Deniz Feneri Derneği üyeleri de 6 aylık kirasını karşıladı. Gönüllüler aracılığıyla boyası, temizliği yapıldıktan sonra hızla eşyalarını taşıdık. Sonrasında eşya eksiklerini tamamladık. Dudu teyze şimdi artık yeni evinde. Sesimize kulak veren, destek olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.