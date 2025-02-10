Evreşe Belediyesi'nden Halk İçin Örnek Projeler

19 Ağustos 2022'de belediye bünyesinde faaliyete başlayan Ev-Et Restoranı ve Steakhouse, bölge halkına kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünleri sunarak büyük ilgi görüyor. Yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan işletme, aylık ortalama 500 kilogram kıyma satışı gerçekleştiriyor. Bu satışın 280 kilogramı kilogram başına 450 TL'den halka sunulurken, kalan 220 kilogram ise piyasa fiyatının 50 TL altında, 550 TL'den satışa çıkıyor. Böylece vatandaşlar, güvenilir ve kaliteli et ürünlerine piyasa koşullarına kıyasla daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

HALKA ÜCRETSİZ HİZMETLER

Belediye, ekonomik desteğin yanı sıra sosyal projeleriyle de vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla her öğrenci evine ücretsiz internet hizmeti sunuluyor. Bununla birlikte, belde halkına ücretsiz arıtılmış içme suyu imkânı sağlanarak temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

Sosyal destek projeleri kapsamında yaşlı vatandaşlara her gün bir öğün yemek hizmeti verilirken, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin doğum günlerinde özel pasta hediyesi sunularak çocukların mutluluğuna katkı sağlanıyor.

Evreşe Belediyesi'nin yürüttüğü bu projeler, yerel kalkınmaya büyük katkı sağlarken halkın refah seviyesini yükseltmeye yönelik önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Belediye, vatandaşların ekonomik ve sosyal yaşamlarını iyileştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtiyor.