Bursa'da evin mutfağına giren yavru maymun, doğa koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Maymun, uyutulduktan sonra Karacabey'deki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Evin mutfağındaki maymun böyle yakalandı

BURSA - Bursa'da evin mutfağın giren yavru maymun, nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'mutfağımda maymun var' ihbarla harekete geçti. Merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki eve giden ekipler, dolabın üzerindeki maymunu görünce şaşırdı. Durduğu yerde durmayan yavru maymun, ekiplere zor anlar yaşattı. Sakinleştirici iğne ile uyutulan maymun, ekipler tarafından kafese alındı.

Maymun, Karacabey'de bulunan Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.