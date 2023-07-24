Eskişehir İnönü İlçesinde Bulunan Havuzlar Tatilcilerin Akınına Uğruyor

Eskişehir İnönü İlçesinde bulunan Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzları tatilcilerin akınına uğruyor.

Eskişehir İnönü ilçesinde bulunan doğal kaynak suyla dolu havuzlara, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yenilenerek modern görünümüyle bölgede en çok tercih edilen İnönü'nün meşhur Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzları yaz sıcaklarında vatandaşların ve çocukların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Havuzları ile bölgede en çok tercih edilen yerlerden biri olan İnönü ilçesi Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarında yaz kış 26 derece sabit sıcaklığı ve doğal kaynak şifalı suyu ile vatandaşlar serinleme imkanı buluyor. İnönü'nün doğa ortamında ve şifalı sularında serinleme imkanı bulan vatandaşlar aynı zamanda Yukarı Ilıca ve Pınarbaşı havuzlarının restoranında yöresel lezzetleri de tatma imkanına sahip oluyorlar.

İlçe içinden ve şehir dışından havuzlara yoğunluk gösteren vatandaşlar, Yukarı Ilıca Havuz ve piknik alanının yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulmasından memnuniyet duyarak bölgede eşi benzeri olmayan tesisin ilçeye ve Eskişehir'e kazandırılmasından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR