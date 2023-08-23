Eskişehir'deki Asırlık Hayrat Suyu Kuyusu Hala Rağbet Görüyor

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan 100 yıllık hayrat su kuyusu, buz gibi suyuyla hala kullanıcılarını serinletmeye devam ediyor. Kuyu suyu, hayvan sulama, kullanım suyu ve içme suyu olarak tercih ediliyor.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde asırlık hayrat su kuyusu hala rağbet görüyor.

İlçenin Kayakent mahallesinde bulunan 100 yıllık hayrat su kuyusu, buz gibi suyuyla içenleri serinletmeye devam ediyor. Günümüzde çok bulunmayan eski su kuyuları, Kayakent'de hala vatandaşlar tarafından yoğunlukla kullanıyorlar. Serin kuyu suyu, hayvan sulama, kullanım suyu, içme suyu olarak tercih ediliyor.

Kayakentli Mesut Sarıkaya "Bu su kuyusu benim çocukluğumda daha çok kullanılırdı. Mahallemizde sıcaktan bunalan vatandaşlarımız, hem kuyudan su içerek serinliyor, hem de kuyunun başındaki dut ağacından dut yiyerek dinleniyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR