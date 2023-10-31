Eskişehir'de tramvay kazası: 16 yaşındaki genç kız yaralandı

Eskişehir'de tramvayın çarpması sonucu 16 yaşındaki bir genç kız yaralandı. Genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeni olarak genç kızın kulaklık takması iddia edildi.

Eskişehir'de tramvayın çarpmasıyla yaralanan 16 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmekte olan 16 yaşındaki D.Y. isimli genç kıza, Osmangazi Üniversitesi-SSK hattında seyir halinde olan tramvay çarptı. Bacağı tramvayın altında kalan genç kız, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bacağından yaralanan D.Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana gelirken, görgü tanıkları, genç kızın kulaklık taktığı için tramvayı duymadığı iddia etti. - ESKİŞEHİR