Eskişehir'de Kıraathane Geleneği Yaşatılıyor

Eskişehir'de vatandaşlar, Türk kültürüne ait kıraathane sohbetlerini günümüzde de yaşatmaya devam ederken, çaycı esnafı da bu geleneğin eskimemesini istiyor.

Geçmişte Türk kültüründe önemli bir yeri olan kıraathane sohbetleri günümüzde de devam ediyor. Vatandaşlar hem günlük iş temposunda soluklanmak ve hem de yeni arkadaşlıklar edinmek için kıraathanelerin yolunu tutuyor. Özellikle yaz aylarında bunaltıcı havaların etkisinden kaçmak isteyen 7'den 77'ye her kesimden vatandaş için kıraathaneler adeta dinleme yeri oluyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Sıcak Sular sokakta bulunan bir kıraathane çevreden geçen vatandaşların uğrak mekanlarından biri haline geldi. Kentte gün içinde binlerce insanın geçtiği noktada yer alan kıraathanede çalışan Mehmet Ali, yaşı ilerleyen emekli vatandaşların daha çok kıraathaneye gelerek akranlarıyla sohbetler ettiğini söyledi.

"Türk kültüründe kıraathane gibi yerlerde sohbetler yaygındır"

Yaklaşık 20 yıldır kıraathane işletmeciliği sektöründe olan Ali, "Sıcaklarda vatandaşlar buralara gelip dinleniyor. Gelenler çay, kahve ya da soda içerek hoş sohbetler ediyorlar. Bir süre dinlendikten sonra vakit geçirip çarşıda tekrar dolaşıyorlar Eskiden büyüklerimizin kahvelerde yaptığı sohbetler gibi oluyor. Türk kültüründe kıraathane gibi yerlerde sohbetler yaygındır. Yeni nesil hep teknolojiye bağlı oluyor. Gençler böyle kahve, kıraathane gibi yerleri fazla bilmiyorlar. Onların da gelmelerini istiyoruz. Sağ olsun emekli olan, işini gücünü bitirmiş vatandaşlar çarşıya çıktığında gelip bir çay içip gidiyorlar. Halk böyle yerlerde iç içe oluyor. Samimi bir ortamda sohbetler ediliyor. Bu güzel geleneğimizin devam etmesini, yaşatılmasını istiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR