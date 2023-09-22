Eskişehir'de Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde besicilerin kaybolan 15 büyükbaşı jandarma ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Alpu ilçesi Alapınar Mahallesi ve çevresinde bulunan meralarda büyükbaş hayvanlarını otlatan A.E.T. ve babası G.T. isimli vatandaşlar, kendilerine ait büyükbaş hayvan sürüsü kaybetti. Kendi çabalarıyla hayvanlarını bulamayan besiciler jandarma ekiplerine haber verdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince motorlu ve yaya devriyeler ile insansız hava aracıyla (dron) bölgede çalışma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde, kayıp olan 15 büyükbaş hayvan, Beyazaltın Mahallesi ile Alapınar mahalleleri arasında arazide bulundu. Bulunana hayvanlar jandarma tarafından sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR