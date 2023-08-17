Eskişehir Beylikova'da Kaymakam Domates Hasadına Katıldı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde domates hasadı başlarken İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu, tarım işçilerini ziyaret edip tarlada katılıp domates topladı.

Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde domates hasadına katıldı. Hasat için tarlada çalışan tarım işçilerini ziyaret eden Eroğlu, onlarla sohbet etti. Domates hasadına da katılan Beylikova Kaymakamı, iççilerle birlikte domates topladı. Üreticilerden bilgi alan Kaymakam Eroğlu, tarım işçileri ile sohbet ederek kazançlarının hayırlı, bereketli ve bol olmasını diledi. - ESKİŞEHİR