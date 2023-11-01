ESHOT, Bayraklı TOKİ Konutları bölgesine 4 yeni hat açtı

ESHOT Genel Müdürlüğü, son birkaç ayda yapı ve yerleşim yoğunluğunun arttığı Bayraklı TOKİ Konutları bölgesine toplu ulaşım hizmeti verme yolunda 4 yeni hattı devreye aldı. Konutların yanı sıra yeni açılan İzmir Şehir Hastanesi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu'na toplam 21 otobüs çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem konutlarının yerleşime açılması, İzmir Şehir Hastanesi ve KYK Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu'nun devreye girmesiyle bir anda yoğun bir nüfusun toplandığı Bayraklı TOKİ Konutları bölgesini hızla toplu ulaşım ağına entegre etti. ESHOT Genel Müdürlüğü bölgeye hizmet vermesi için toplam 21 otobüsün tahsis edildiği 4 yeni hat oluşturdu. Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bayraklı İZBAN İstasyonu (598) ve Bornova Metro Aktarma Merkezi (533) arasında üç hat çalışıyor. Ayrıca yurtta kalan öğrenciler için Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558 hat numaralı otobüsler de ekspres olarak hizmet veriyor. Araçlar, gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yapıyor. Öğrenciler, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde hiçbir aktarma ücreti ödemiyor.

BAYRAKLI'YA BİR HAT DAHA GELİYOR

ESHOT Genel Müdürlüğü, 532 hat numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Bostanlı İskele hattını da kısa süre içinde devreye alacak. Bu hatta 4 araç, 20 dakika sıklıkla çalışacak. Öte yandan 533 No'lu Bayraklı Şehir Hastanesi - Bornova Metro Aktarma Merkezi hattına da araç ilavesi yapılacak. Hatların sefer saatleri www.eshot.gov.tr adresinden ve ESHOT Mobil uygulamasından görülebilir.