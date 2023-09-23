Esenyurt'ta Yangın: Anne ve Baba Yaralandı, Çocuk Kurtuldu

Esenyurt'ta bir binanın 8. katındaki dairede çıkan yangında anne ve baba hafif şekilde yaralanırken, 5 yaşındaki çocuk yara almadan kurtuldu. Yangının çocuğun evde elektrik priziyle oynaması nedeniyle çıktığı belirtildi.

Oyun oynarken evde yangın çıkardı

Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuğun oyun oynarken çıkardığı yangında, anne ve baba hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 16 katlı bir binanın 8. katındaki dairede çıkan yangından anne ve baba hafif şekilde yaralanırken, 5 yaşındaki çocuk yara almadan kurtuldu. Yangının çocuğun evde elektrik priziyle oynaması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan 16 katlı binanın 8'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki A.A., çocuğun elektrikle oynaması nedeniyle yangın çıktı. Dumanları gören baba, eşini ve çocuğunu dışarıya çıktı. Olay yerine ihbar üzerine, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve babayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili konuşan dede Nihat Arslan, "Babası hastaneye gitti ayakları yaralandı. Biraz yaramaz çocuk bu yaktı. Çok duygulandım. Çocukların sağ çıkması benim için dünyalara bedel" dedi.