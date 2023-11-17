Esenyurt'ta Kimyasal Madde Deposunda Yangın

Yangın, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta saat 06.00 sıralarında çıktı. Kimyasal maddelerin olduğu tek katlı depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm depoyu sardı. İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın sırasında patlamalar da yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, depoya her iki koldan müdahale etti. Ekiplerin alevlere müdahale ettiği sırada yangın deponun yanında bulunan bir ambalaj fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı ambalaj fabrikasına da müdahale ederek büyümesini engelledi. Ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam