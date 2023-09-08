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Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Yaşam Haberleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi yüzleri gülümsetti. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Remzi Ertek ile saha çalışmaları sırasında bir mola vererek birlikte su içtiklerini paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi yüzleri gülümsetti.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı paylaşımda, "Remzi Ağabeyimle mola verdik. ESKİ Genel Müdürümüz Remzi Ertek ile saha çalışmalarımız esnasında yorulunca gölge bir yer bulup bir su molası verdik. Şehrimize yıllardır belediyecilik alanında büyük hizmetlerde bulunmuş olan büyüğümüze hayırlı ömürler diliyoruz."dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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