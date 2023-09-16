Erzincan'da arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Erzincan'ın Mollaköy Beldesi Çağlayan yolundaki arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, yaklaşık 70 dönüm arazide 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Erzincan'da arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Mollaköy Beldesi Çağlayan yolundaki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 70 dönüm arazideki yangına müdahale ederek 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam