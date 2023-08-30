Erzin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Erzin Kaymakamı Onur Özakıncı ve Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, törene katılanların bayramını kutladı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Erzin ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Erzin Kaymakamı Onur Özakıncı makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından ilçe protokolünün katılımıyla, Erzin İlçe Kaymakamlığı ve Erzin Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk heykeline sunularak İstiklal Marşı okundu. İlçe Kaymakamı Onur Özakıncı ve Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, törene katılanların bayramını kutladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli J. Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Yeğenoğlu tarafından yapıldı.
Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunu ekibin gösteriş yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı töreni resmi geçitle sona erdi. - HATAY