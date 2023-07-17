Erbaa'da rögara düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen bir kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti ve yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kedi yavrusu rögardan çıkarıldı. Kedi yavrusu temizlendikten sonra serbest bırakıldı.