Erbaa'da rögara düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen bir kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayı duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti ve yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kedi yavrusu rögardan çıkarıldı. Kedi yavrusu temizlendikten sonra serbest bırakıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde bulunan rögardan kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler, Erbaa Belediyesi itfaiyesine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kedi yavrusunu düştüğü rögardan kurtardı.
Temizlenen ve yiyecek verilen kedi yavrusu, serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Yaşam