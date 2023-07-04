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Erbaa'da Otomobilin Motoruna Giren Kedi İtfaiye Aracının Altına Kaçtı

Erbaa'da Otomobilin Motoruna Giren Kedi İtfaiye Aracının Altına Kaçtı

Yaşam Haberleri

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin motoruna giren yavru kedi, çıkartıldıktan sonra itfaiye aracının altına girdi. Ekipler, kediyi kendi araçlarının altından da çıkartıp barınak görevlilerine teslim etti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin motoruna giren yavru Kedi, çıkartıldıktan sonra itfaiye aracının altına girdi. Ekipler, kediyi kendi araçlarının altından da çıkartıp barınak görevlilerine teslim etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Erbaa İlçe Stadı'nın otoparkında yaşandı. Abdullah Şahin otoparktaki aracından kedi sesi geldiğini fark edince olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, ekiplerin çalışmasıyla girdiği yerden çıkartıldı. Ancak ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez de itfaiyenin kurtarma aracının altına girdi. İtfaiye ekipleri kediyi buradan da çıkararak, Erbaa Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Yaşam

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