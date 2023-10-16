Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıyınca, trafikte ilgi odağı oldu

Hatay'da enkazdan çıkardığı minibüsüyle büyükbaş hayvan taşıyan depremzede vatandaş, trafikte dikkatleri üzerine çekti. Ahmet Sungur isimli vatandaş, maddi olumsuzluklar nedeniyle aracını tamir ettiremediği için hasarlı halde kullanmaya başladı. Hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Sungur, hasarlı aracıyla boğasını taşıyınca trafikte ilgi odağı oldu.

Hatay'da enkazdan çıkardığı minibüsüyle büyükbaş hayvan taşıyan depremzede vatandaş, trafikte dikkatleri üzerine çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce araç hasar görmüştü. Hatay'da yaşayan Ahmet Sungur, enkazdan çıkardığı aracını maddi olumsuzluklardan dolayı yaptıramayınca hasarlı halde kullanmaya başladı. Hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Sungur, hasarlı aracıyla boğa taşıyınca trafikte dikkatleri üzerine çekti.

Depremzede Ahmet Sungur, maddi olumsuzluklardan dolayı aracını yaptıramadığını belirterek, "Enkazdan çıktı, şimdi hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arabayı yaptıramıyoruz, yüksek para istiyorlar. İnsanlar ilginç karşılıyorlar" dedi. - HATAY