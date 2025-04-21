Engin Sevindik: Engelli Bireylerin Azmi ve Mücadelesi

IĞDIR'da 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle bedensel engelli olan Engin Sevindik (48), 15 yıldır demircilik ve kaynakçılık yaparak yaşamını sürdürüyor. Sevindik, azmi ve çalışkanlığıyla çevresine ilham kaynağı oluyor.

Yalnız yaşayan bedensel engelli Engin Sevindik, 15 yıldır demircilik ve kaynakçılık yapıyor. Sevindik, demircilik mesleğine kardeşine yardım ederek başladığını belirtti. Yaşı tutmadığı için yardım ettiği kardeşi işi bırakınca Sevindik devam ettirdi. İş yeri olmadığından telefonla gelen siparişlere engelli aracıyla giden Sevindik, işini çok sevdiğini söyledi. Eşi ve dostunun yardımları ve işine olan sevgisi sayesinde ayakta durduğunu ifade eden Sevindik, kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını, yakın çevresinin işlerini beğendiği için kendisine sürekli iş verdiğini belirtti.

Engin Sevindik, iki yaşında çocuk felci geçirdiğini ve köydeki yetersizlikler nedeniyle ailesinin hastaneye götüremediğini ifade ederek, "Yüzde 80-85 oranında bedensel engelliyim. Engelli maaşım kesilmesinden dolayı mağduriyet yaşıyorum. Raporu yenilemek için hastaneye müracaat ettiğimde benden MR çekilmemi istediler. MR cihazında kapalı kalma korkusu yaşadığım için çekilemiyorum. Halim ortada, engelli maaşımın yeniden bağlanmasını istiyorum. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Sevindik, engelli bireylerin toplumda karşılaştığı zorluklara rağmen güçlü şekilde ayakta kalabileceklerini belirterek, çevresine de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Haber - Kamera: Özkan AYDIN, IĞDIR