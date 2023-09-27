Engelli Hurdacı Para Dolu Çanta Buldu ve Sahibine İletti

Hurda ve çöp topladığı sırada yerde para dolu çanta bulan ve sonrasında kendi uğraşlarıyla sahibine ileten engelli hurdacının hayat hikayesi acı dolu çıktı. Hurdacı genç verdiği röportajda, geçirdiği rahatsızlıktan kaynaklı engelli maaşı bağlandığını, hurda ve çöp toplayarak geçimini sağlasa da düzenli bir işte çalışmayı çok istediğini söyledi.

Denizli'de hurda ve çöp toplayan Volkan Başyiğit (27), geçtiğimiz günlerde hurda aramak için dolaştığı sırada Denizli Vergi Dairesi önünde para dolu çanta buldu. Bir süre sonra içindeki 4 bin TL paraya dokunmadan çantayı alarak bulduğu noktaya geri dönen Başyiğit, Vergi Dairesi'nin önüne geldiğinde küçük kızıyla birlikte parasını kaybeden kadının ağladığını gördü. Durumu anlayan hurdacı genç, bulduğu para dolu çantayı kadına teslim etti. Parasının bulduğuna sevinen kadın hurdacı gence ise 200 TL ödül verdi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Volkan Başyiğit, bu iyiliği para için yapmadığını ve cüzdanı teslim etmesi sonrasında para da istemediğini söyledi. 18 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrasında günlerce yoğun bakımda yattığını ve koyulan teşhis sonrasında düzenli bir işte çalışamadığını söyleyen Volkan Başyiğit, topladığı hurda ve çöplerin yanı sıra bağlanan engelli maaşıyla hayatını sürdürüyor. Volkan Başyiğit, "18 yaşında beyin tümörü ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra toparlayamadım. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Ameliyattan sonra psikolojim bozuldu. Engelli maaşına bağlandım. Çok istiyorum bir yerde çalışmak ama doktor bey rahatsızlığımdan kaynaklı çalışamayacağımı söyledi" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ