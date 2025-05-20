Emine Erdoğan'dan arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı

Emine Erdoğan'dan arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaşamını yitiren arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaşamını yitiren arkeolog Sachihiro Omura için başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye'de arkeoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura, Kırşehir'in Kaman ilçesinde hayatını kaybetti. Emine Erdoğan, Omura için paylaştığı başsağlığı mesajında, "43 yılını Anadolu'nun kadim topraklarına adayan, Kaman-Kalehöyük kazılarının mimarı, ilim ve gönül insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin bir üzüntü duydum. Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu; Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum. Başta kıymetli eşi Masako Omura olmak üzere, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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