Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarlaya özel bir mesaj yazdı. Çiftçiler, traktörün pulluğuyla toprağı kaldırarak 'Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ' yazdı. Yazı süreci ve mesaj drone ile kaydedildi.

- Elmadağlı çiftçiler tarlaya " Cumhuriyet'in 100. yılı" yazdı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde çiftçiler bir tarlaya " Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ" yazdı.

Elmadağ'ın Ediğe köyündeki çiftçiler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel bir kutlama yapmak istedi. Bunun üzerine çiftçiler, traktörünün pulluğu ile toprağı kaldırarak tarlaya "Cumhuriyet'in 100. yılı Elmadağ" yazdı. Söz konusu yazı süreci ve 100. yıl mesajı drone ile kayda alındı.