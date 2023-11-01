Elektrikler Kesilince Müezzinler Minareye Çıkarak Ezan Okudu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğle namazı saatinde elektrikler kesilince Yıldırım Bayezid Cami'nin iki müezzini minareye çıkarak ezan okudu. İki müezzinin sesi dinleyenleri mest etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde elektrikler kesilince Yıldırım Bayezid Cami'nin iki müezzini minareye çıkarak ezan okudu. İki müezzinin sesi dinleyenleri mest etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğle namazı saatinde elektrikler kesildi. Elektrik kesintisi sebebiyle merkezi ezan okuma sistemi devre dışı kaldı. 5 bin nüfuslu Mudurnu ilçesinin tarihi Yıldırım Bayezid Cami müezzini Eyüp Acar ve imam hatibi Nusret Tanrıkulu elektrikler kesilince minareye çıktı. Çifte ezan okuma usulüyle ezan okuyan müezzinler, dinleyenleri mest etti. Eyüp Acar ve Nusret Tanrıkulu'nun okuduğu ezan, ilçe sokaklarından duyuldu. Müezzinlerin ezan okuma anları ise vatandaşın kamerasına yansıdı. - BOLU