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Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle meydana geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Mustafa Çakmak, ineklerinin olduğu ahırda süt sağım makinesinin kablosundaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları çocuğu Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çakmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Çakmak Jandarma Osmaniye Yaşam Haberler

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