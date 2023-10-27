Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 1'i ağır, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır, 16 kişi yaralandı

ELAZIĞ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından parka girerek ağaca çarptığı kazada, 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ağaç dikimi programına giden Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belediyesi'ne ait 23 HK 803 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 23 HL 339 plakalı hafif ticari araç ile 06 DHM 572 plakalı otomobile çarptı. Midibüs ardından caddedeki parka girip, ağaca çarparak durdu. Kazada 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kaza yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.