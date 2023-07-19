Elazığ'da Lokantada Boğazına Yemek Kaçan Müşteri Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Elazığ'da bir lokantada boğazına yemek parçası kaçan 55 yaşlarındaki müşteriyi, işletme sahibi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

Çarşı Mahallesi Adliye Sokak üzerinde bulunan bir lokantada iki gün önce yemek yiyen bir müşterinin boğazına yemek parçası kaçtı. Müşteri, elleriyle çevresindekilere durumu anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden aynı masadan ve diğer müşteriler yardıma koştu. Ardından lokanta sahibi Mehmet Demirel de gelerek 'Heimlich' manevrasıyla müşteriye müdahalede bulunup hayatını kurtardı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, o anları anlatan Mehmet Demirel, "Olay iki gün önce gerçekleşti. Burada tanımadığımız bir müşterimiz ocakta çalıştığım esnada olumsuz bir şey olduğunu ve içeride bir yaygara koptuğunu fark ettim. Nefes borusunda yemek kaldığını tahmin ettim çünkü o esnada baygınlık geçirdiğini fark ettim. Müdahale ettik ve o müdahale sonucunda kendine geldi. Ben de bunun mutluluğu içerisindeyim. İlk etapta başka bir müşterimiz de bir anlık refleksle yardım etmek için sırtına vurarak müdahale etmek istedi. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Ben de müşterimize Heimlich hamlesini yaptım ve yine hayata döndü. Ambulansı çağırdık hastaneye kaldırıldı ve sabahında gelip bize teşekkür etti. Bence tüm insanların bu konuda duyarlı olması lazım ve bu yönde eğitim almaları çok iyi olur" dedi. - ELAZIĞ