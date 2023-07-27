Elazığ'da Hazar Gölü'nde Genç Kızın Boğulma Olayı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi. Arkadaşları tarafından kaybolması üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hazar Gölü'nün Sürek köyü yakınlarında arkadaşlarıyla pikniğe giden 24 yaşındaki Mine B, serinlemek için göle girdi.
Mine B'nin bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu güvenlik güçleri ile AFAD ve sağlık ekiplerine iletti.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada gencin cansız bedenine ulaştı.
Mine B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.