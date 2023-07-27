Elazığ'da Hazar Gölü'nde Genç Kızın Boğulma Olayı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi. Arkadaşları tarafından kaybolması üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.