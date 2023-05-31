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Elazığ'da Çapa Motoru Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da Çapa Motoru Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yaşam Haberleri

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İ.S'nin kullandığı römorklu çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İ.S ve torunu yaralandı. İ.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Alangören köyünde İ.S'nin (68) kullandığı römorklu çapa motoru kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada İ.S ve torunu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaplan - Yaşam

Baskil Elazığ Yaşam Haberler

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