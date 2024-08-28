Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için atacakları adımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

İstanbul'daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum.