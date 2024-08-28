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Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili çözüm önerilerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yarın düzenlenecek olan UKOME toplantısında, hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye yönelik karar çıkabileceğini belirtti. İmamoğlu, tüm paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda taksilerin sayısının artırılacağını ve yeni bir taksi sisteminin hayata geçirileceğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için atacakları adımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

İstanbul'daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (9)

CAN Işık:

TAGG İSTİYORUZ TAKSİ DEYİL

49
2
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Hasan Turk:

İstanbulu sel basiyor oncelik deprem ve alt yapi olmali.

20
20
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Hasan:

ne gerek var bunlara martıtag var kullanışlı iste yapıştır geç 5 puan yükselt oyunu ?

31
2
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erkan yüksel:

olması geren buydu ..ama hukumet taksıcıler bırlık olup BIZ ISTEMEZUK DIYORLARDI..HADI BAKALIM..PLAKALARIN DEGERI DUSECEK DIYE INSANLARI MAGDUR ETMEYE HAKKINIZ YOK..GIDIN BASKA SEYE YATRIRIM YAPIN

17
5
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Selim Adanalı:

bitir bu işi düzene sok artık yeter

6
3
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HOZKAN:

Ne o, işmi yapacakmış.. Hazıra konmaktan, yapılanı sahiplenmekten fırsat bulmuş mu...

3
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

O zaman yeni bir taksi plakası ihalesi olacak ve İBB parayı götürecek.

1
0
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Safe Safer:

Eko sisteme yeni gelir kaynağı eklendi

0
0
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