Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Güncelleme:
Ehliyet sınavında yaptığı hamle nedeniyle başarısız olan bir motosiklet sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Kullanıcılar, sürücünün şerit değişim mesafesi, sinyal kullanmaması ve kavşakta sollama yapması gibi kural ihlalleri nedeniyle kaldığını savunurken, bazıları ise zorunluluktan şerit değiştirdiğini belirterek sürücüyü savundu.

Bir motosiklet sürücüsü, ehliyet sınavı sırasında yaptığı hamle nedeniyle sınavdan kaldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve kısa sürede tartışma konusu oldu.

IŞIKLARA AZ BİR MESEFE KALA...

Görüntülerde, sürücünün ışıklara 30 metreden az bir mesafe kala şerit değiştirdiği ve bu sırada sola sinyal vermediği görülüyor. Ayrıca kavşak girişinde, düz çizgiye geçtikten sonra sollama yapması da dikkat çekti. Bu sebeplerle sınav uygulayıcısı tarafından başarısız sayılan sürücüye yönelik birçok yorum yapıldı.

DEKSTEK VEREN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA

Bazı kullanıcılar, "Işıklara 30 metreden az mesafe kalasıya şerit değişikliği nedeniyle ihlal var" ve "Kavşak girişi lamba dibinde şerit değiştirmek yasak" şeklinde kural hatalarına dikkat çekerken; bazıları ise "Mecburiyetten şerit değiştirmek zorunda kaldı. Ben olsam itiraz ederim" diyerek sürücüyü savundu.

SINAV UYGULAYICISI DA ELEŞTİRİLDİ

Tepkiler arasında sınav uygulayıcısına yönelik eleştiriler de yer aldı. Bir kullanıcı, "Sınav uygulayıcısı da hatalı solladı o zaman. Motor sınavdan kaldı ama uygulayıcı da cezayı yedi, kaydı var" ifadelerini kullanırken, başka bir yorumda "Anlaşılan sadece motorcu değil yeşilde arabayı kaldıramayan araç sürücüsü de direksiyondan kaldı" denildi.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Neden kaldı sinyal veriyor ve şerit değişiyro

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvildan turker:

sürekli çizgi olan yerde ışığa çok yakınken her ne bahanen olursa olsun şerit değiştiremezsin... oradaki tek çizgiye dikkat et. tabi ehliyeti bakkaldan almamış isen bunu biliyor olman gerek

yanıt42
yanıt2
Haber YorumlarıSukru Gurbuz:

sinyal mı Allah Allah hiç kimse sinyal vermiyor herkes sol şeritte gel keyfim gel gani arabası gibi sürüyorlar motorcu kardeş sen sınavını geçtin suç sende değil

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilirkişi:

Herkes yanlış yapınca yanlış yapma hakkı doğmuyor.

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Devlete kufredecek haber bulamayinca bun haberlerle oyalaniyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Harbiden iyiymiş bu yöntem. 2004'de A2 için gittiğim kurs direksiyon sınavında tam bir fiyaskoydu. Halk pazarı yerine trafik konileri dizip aralarından geçiyorduk, böyle trafiğe çıkma yoktu. Kursun sınav için kullandığı motosiklet ise daha vahim... 1968 model Java 250 :))

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
