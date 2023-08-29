Efes Selçuk Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Düzenliyor

Efes Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik ve Melike Şahin konseri düzenleyecek. Resmi törenin yanı sıra fener alayı ve konser de gerçekleştirilecek.

Efes Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik ve Melike Şahin konseri düzenleyecek.

30 Ağustos dolayısıyla gerçekleştirilecek resmi törenin yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl da fener alayı düzenlenecek. Fener alayı, Atatürk Anıtı önünden saat 20.15'te başlayacak. Bayraklarla kent sokaklarını renklendirecek Efes Selçuklular, saat 21.30'da Pazar Yeri'nde Melike Şahin konserinde buluşacak. Melike Şahin, sevilen ve çok dinlenen şarkılarını, Efes Selçuklular için seslendirecek.