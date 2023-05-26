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Efeler Belediyesi, Ali Gaffar Okkan Parkı'nı Yeniledi

Yaşam Haberleri

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi’ndeki Ali Gaffar Okkan Parkı’nda bakım-onarım ve yenileme çalışması yaptı. Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, ilçedeki parkları yaz mevsimine hazırlıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'ndeki Ali Gaffar Okkan Parkı'nda bakım-onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, ilçedeki parkları yaz mevsimine hazırlıyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediyenin görev ve sorumluluk alanında bulunan parklarda bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Ekiplerin bu kapsamdaki yeni adresi Ovaeymir Mahallesi oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 2019 yılında hizmete açtığı ve Ali Gaffar Okkan'ın adının verildiği park için kolları sıvadı.

Parktaki oyun gruplarını boyayıp onaran ekipler, eskiyen malzemeleri değiştirdi. Yıpranan zemininde de yenileme işlemi yapılan park, ziyaretçilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Ali Gaffar Okkan Efeler Yaşam Haberler

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