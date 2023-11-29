Edremit'te yağışın azalmasıyla çaylardaki su debisi normale döndü

Balıkesir'de batan ve hasar gören teknelerini kurtarma çalışmalarına başladı

Kızılkeçili ve Zeytinli Çaylarının su debisi düştü

Su debisi azalınca kurtarma çalışmaları başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış sonrasında Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çayı'nda su debisi artmış ve taşkınlara sebep olmuştu. Yağışın azalmasıyla birlikte Zeytinli Çayı ve Kızılkeçili Çay'nda su debisi normal seviyelere geriledi. Su seviyesinin düşmesi ile birlikte bölgede birçok tekne sahibi batan ve hasar gören teknelerini kurtarma çalışmalarına başladı. Batan ve ağır hasar gören tekneler vinçler yardımıyla karaya çıkartılmaya çalışılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'de bölgede su tahliye çalışmalarına aralıksız devam ediyor.