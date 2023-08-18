Edirne'de İşletmenin Tabelasına Sıkışan Kedi Yavrusu Esnaf Tarafından Kurtarıldı

Edirne'de bir işletmenin tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı. Şekerlemeci dükkanında çalışan Furkan Gün ve Mücahit Özübek, kedi sesini duyarak araştırma yaptı ve kedinin tabelanın arkasında sıkıştığını tespit etti. Çalışanlar, tabelanın bir kısmını sökerek kedi yavrusunu kurtardı. Gün, kedinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Edirne'de bir işletmenin tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı.

Sabuni Mahallesi'nde bir şekerlemeci dükkanında çalışan Furkan Gün ve Mücahit Özübek uzun süre duydukları kedi sesini araştırdı, dükkan tabelasının arkasından geldiğini tespit etti.

Tabelanın bir kısmını söken çalışanlar kedi yavrusunu sıkıştığı yerden salam uzatarak hareketlendirip kurtardı.

Kedi yavrusunu kurtardıkları için mutlu olduklarını belirten Gün, AA muhabirine "Tabelanın arasında kaldığını gördük, baktık çıkacağı yok, en son tabelanın altını sökerek kendimiz çıkardık. Salam verdik ama önce pek yanaşmadı korkmuştu bizden. Daha sonra onu kurtardık." dedi.