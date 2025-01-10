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Edip Akbayram'ın eşi, sevenlerinden dua istedi

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Evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Edip Akbayram'ın eşinden açıklama geldi.

Bir süredir zatürre tedavisi gören 74 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, daha öncesanatçının sağlık durumu hakkında "Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor" açıklamasını yapmıştı.

Babasının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Türkü Akbayram şunları söylemişti: "Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu. Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi."

"SAHNELERE DÖNECEK"

Gazetecilere açıklama yapan Ayten Akbayram, sanatçının sevenlerinden dua isteyerek ifadelere yer verdi:

"İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

Edip Akbayram'ın eşi, sevenlerinden dua istedi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınail karayel:

Çok geçmiş olsun değerli sanatçımız.acil şifalar

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıPerwer:

Dertlerin kalkınca Şah’a, bir sitem yolla Allah’a…

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah şifasını verdin inşallah 70lerden bu yana sanata çok emeği geçen değerli sanatçıdır Hasretinle yandı gönlüm şarkısını çok dinlemişimdir

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