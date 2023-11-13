Düzce'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Yaşam Haberleri
Düzce'de İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İstanbul Caddesi'nde seyreden E.Y. idaresindeki 26 AEA 187 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam