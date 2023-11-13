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Düzce'de Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Düzce'de İstanbul Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.