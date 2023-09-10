Düzce'de Otluk Alanında Çıkan Yangın Lamine Fabrikasına Sıçradı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, lamine fabrikasının bahçesindeki ağaçlara sıçradı. Yangın uzun süren çalışmayla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çilimli ilçesinde bulunan Orman Ürünleri Sanayi Sitesi içerisindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın rüzgar ile birlikte lamine fabrikasının açık alanda bulunan ve lamine yapımında kullanılan ağaçlara sıçradı. Bir anda büyüyen yangın üzerine bölgeye Düzce, Gölyaka ve Cumayeri itfaiyeleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak, uzun süre soğutma çalışması yaptılar. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE