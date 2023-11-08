Düzce'de cipin panelvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Düzce'de, cipin park halindeki panelvana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa H'nin kullandığı 81 ACY 375 plakalı cip, Düzce Adliyesi önünde ters yönde ikinci sıraya park eden Murat B. idaresindeki 14 ES 943 plakalı panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ters dönen cipin sürücüsü Mustafa H. ve yanındaki Melih H. ile diğer araçtaki Murat B. ve Oğuzhan A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.