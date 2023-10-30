Düzce'de Asfalt Çalışması Nedeniyle Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren motosiklet, iş makinesine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişiler hayatını kaybetti.

DÜZCE'de, asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, iş makinesine çarpan motosikletteki Samet Güler (19) ve Berkecan Akçayoğlu (17) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Düzce Kuzey Çevre yolunda meydana geldi. Asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren Samet Güler idaresindeki 81 ABV 133 plakalı motosiklet, mesainin bitmesi sonrası trafiğe kapalı olan yolda bırakılan iş makinesine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Güler ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Berkecan Akçayoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Güler ve Akçayoğlu'nun cansız bedenleri cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.