Duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye böyle kurtardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman duvarının arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Duvar arasında sıkışan kediyi itfaiye böyle kurtardı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman duvarının arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesin'de bir apartmanın duvarı arasında sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ölümü bekleyen kedi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam